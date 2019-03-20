По России прокатилась волна отставок глав регионов. Губернаторы массово пишут заявление об уходе на имя президента Владимира Путина.

По России прокатилась волна отставок глав регионов. Губернаторымассово пишут заявление об уходе на имя президента Владимира Путина.Главы двух республик объявили сегодня о своем уходе.Губернатор Алтая Александр Бердников спустя 13 лет после назначения написалзаявление об отставке, сообщает . В отставку также подалглава Калмыкии Алексей Орлов, он занимал главный руководящий пост в республикес 2010 года, напоминает .Челябинская область на время осталась без руководителя:глава региона Борис Дубровский добровольно оставил свой пост. Он возглавлялрегион в течение пяти лет. Наконец, губернатор Мурманской области Марина Ковтуннаписала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту.Видно, что губернаторский звездопад затронул в основном политическихтяжеловесов – ушедшие в отставку губернаторы достаточно долго возглавляли своирегионы и многие зарекомендовали себя с положительной стороны. И все же отставкисвязаны с курсом на обновление кадров, который провозгласил президент.До конца недели Кремль должен определиться со спискомрегионов, в которых руководители потеряют руководящие должности. Все они смогутпринять участие в осенних выборах, переизбраться на новый срок и снова возглавитьсвои республики и области. В сентябре этого года губернаторов изберут какминимум в 18-ти регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью.