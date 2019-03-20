По России прокатилась волна отставок глав регионов. Губернаторы
массово пишут заявление об уходе на имя президента Владимира Путина.
По России прокатилась волна отставок глав регионов. Губернаторы
массово пишут заявление об уходе на имя президента Владимира Путина.
Главы двух республик объявили сегодня о своем уходе.
Губернатор Алтая Александр Бердников спустя 13 лет после назначения написал
заявление об отставке, сообщает . В отставку также подал
глава Калмыкии Алексей Орлов, он занимал главный руководящий пост в республике
с 2010 года, напоминает .
Челябинская область на время осталась без руководителя:
глава региона Борис Дубровский добровольно оставил свой пост. Он возглавлял
регион в течение пяти лет. Наконец, губернатор Мурманской области Марина Ковтун
написала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту.
Видно, что губернаторский звездопад затронул в основном политических
тяжеловесов – ушедшие в отставку губернаторы достаточно долго возглавляли свои
регионы и многие зарекомендовали себя с положительной стороны. И все же отставки
связаны с курсом на обновление кадров, который провозгласил президент.
До конца недели Кремль должен определиться со списком
регионов, в которых руководители потеряют руководящие должности. Все они смогут
принять участие в осенних выборах, переизбраться на новый срок и снова возглавить
свои республики и области. В сентябре этого года губернаторов изберут как
минимум в 18-ти регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью.