Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс продолжит выступать за португальский Порту. 37-летний голкипер продлил контракт с драконами на один год.

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс продолжит выступать за португальский "Порту". 37-летний голкипер продлил контракт с "драконами" на один год.Чемпион мира 2010 и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Касильяс успел выиграл чемпионат и Кубок Португалии. Руководство клуба выразило желание продлить сотрудничество и предложило Икеру новый контракт.Икер Касильяс на протяжении 16 лет выступал за мадридский "Реала". В 2015 году ему пришлось покинуть родной клуб, в составе которого он трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять остановился чемпионом Испании.