Президент России заявил, что ипотечные каникулы должны будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и те, что были выданы ранее. Владимир Путин также сообщил, что Центробанк поддерживает эту инициативу. Однако, по его словам, это будет сделано в порядке исключения.

Президент России заявил, что ипотечные каникулы должны будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и те, что были выданы ранее. Владимир Путин также сообщил, что Центробанк поддерживает эту инициативу, передает РИА НовостиГлава государства напомнил, что инициатива, связанная с ипотечным кредитованием — введение так называемых ипотечных кредитных каникул для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и у них возникли сложности с выплатами, — прозвучала во время оглашения Послания президента России Федеральному собранию.Путин отметил, что по общему правилу закон обратной силы не имеет. "Это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона", — напомнил он."К сожалению для нас, мы такой оговорки не сделали, это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки", — отметил президент России. По его словам, "люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все выданные (в том числе и ранее) ипотечные кредиты"."Но, как в народе говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь", — сказал Путин и добавил, что это будет сделано "в порядке исключения".Президент России сообщил, что уже говорил с главой ЦБ, и она тоже поддерживает это решение."Поэтому, — сказал Путин, — при принятии закона прошу депутатов Государственной думы исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее".