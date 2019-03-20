Такое решение приняли на заседании избирательной комиссии

Такое решение приняли на заседании избирательной комиссииВ связи с досрочным прекращением полномочий депутата регионального ЗакСобрания от «ЕР» Владимира Лебедева вакантный мандат достался Ирине Кирюхиной. Такое решение приняли на заседании избирательной комиссии.Как пояснили в Избиркоме, Ирина Кирюхина была первой в партийном списке «Единой России» по одномандатному избирательного округа №18. Во вторник, 19 марта, ее уже зарегистрировали в качестве избранного депутата ЗакСобрания по единому избирательному округу и выдали удостоверение.Напомним, Ирина Кирюхина — заслуженный врач России, она четверть века проработала главврачом роддома №2 во Владимире. В ноябре 2017-го года Ирина Кирюхина написала заявление об уходе с должности главного врача по собственному желанию. Причиной увольнения стал выявленный прокуратурой возможный конфликт интересов супругов, работающих в одной сфере — муж Кирюхиной в то время возглавлял областной департамент здравоохранения.