Российская актриса и старшая дочь легендарного режиссера Никиты Михалкова дала интервью. Анна Михалкова поведала, что всю жизнь находится в оппозиции к матери.

Российская актриса и старшая дочь легендарного режиссераНикиты Михалкова дала интервью. Анна Михалкова поведала, что всю жизньнаходится в оппозиции к матери.Имидж-консультант Яна Павлидис опубликовала на своем YouTube-каналеоткровенную беседу с Анной Михалковой. Знаменитости поговорили в том числе огероинях, которых довелось сыграть артистке. В процессе они пришли к выводу,что у многих российских женщин стоит вредная для жизни установка: терпеть ужасного мужа радидетей.Михалкова отметила, что не поддерживает подобные решения.Она считает, что необходимо уходить от человека, если он приносит в жизньодни несчастья. Мед тем, секунду поразмыслив, отметила, что однозначно говоритьна эту тему сложно."Совета вообще нет. Чтобы ты не сделал, ты пожалеешь. Абсолютноточно. Всегда кажется, что другой вариант был хуже или лучше. Я, в принципе, живупо-другому: "Чтобы я не сделала, все – отлично". Это помогает мне избежать рефлексии.Только вперед", – рассудила Михалкова.Яна Павлидис отметила в словах Анны много женской мудрости.Стилист решила, что Михалкова получила ее, так сказать, в наследство от матери ТатьяныМихалковой. Артистка опровергла предположение собеседницы, добавив, что сродительницей она в вечном противостоянии."Я категорическипротив, чтобы быть наследием моей мамы. Абсолютно. Я всегда с ней находилась впротесте. Но при этом, я считаю, что если поступать в жизни, то только так, какона. Хотя я это не принимаю. Хотя яотдаю должное, что вот такого отношения к семье и к своим родным беззаветного яне видела у других людей. Опять же – это совершенно не мешает мне быть ее антагонистом",– рассудилаПавлидис также заметила перемены во внешности звезды – она сильно похудела. призналась, что ей пришлось сбросить вес, чтобы стабилизировать давление.