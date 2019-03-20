Увиденное повергает в шок даже бывалых и прожженных. Подобной степени откровенности на экране не было давно.

Увиденное повергает в шок даже бывалых и прожженных. Подобной степени откровенности на экране не было давно.В распоряжении "Дни.ру" оказался эксклюзивный фрагмент сериала "Гоголь" с эротическими эпизодами в стилистике садо-мазо, которые создатели проекта скрывают от зрителя вот уже три года. На этом видео хотя и стоит возрастное ограничение 18+, но по цензурным и этическим соображениям мы не можем показывать его целиком. Хотя понять, о чем идем речь, можно даже по скриншотам многосерийного фильма "Гоголь".По сюжету, герой сериала Александра Петрова проникает в тайное общество аристократов и помещиков, которое на поверку оказывается самым обыкновенным VIP-борделем. Эротические сцены получились у авторов фильма весьма фривольными – на них запечатлены онанисты, садисты, мазохисты и вуайеристы всех мастей.Покажут ли эти смелые и откровенные сцены на "ТВ-3" или нет, пока неизвестно. Стартует же "Гоголь" эфире 25 марта. Но уже сегодня о нем говорят как об одном из самых ожидаемых кинопроектах года.Напомним, что "Гоголь" – киносериал режиссера Егора Баранова, снятый по мотивам произведений Николая Гоголя из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Главную роль играет Александр Петров. Проект начался фильмом "Гоголь. Начало", премьера которого состоялась 31 августа 2017 года. Лента заработала 7 757 988 долларов в прокате.