Во главе Калмыкии будет стоять кикбоксер Бату Хасиков. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего главы республики Алексея Орлова.

Во главе Калмыкии будет стоять кикбоксер Бату Хасиков. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего главы республики Алексея Орлова.Алексей Орлов подал прошение об отставке по собственному желанию, отмечает "Интерфакс". Оба указа вступили в силу с момента подписания. Алексей Орлов был утвержден главой Калмыкии Народным Хуралом республики в 2010 году, а в 2014 году на этот пост он был переизбран.Теперь его сменит 38-летний Бату Сергеевич Хасиков. Он многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. Бату Хасиков окончил Московский государственный педагогический университет и Академию госслужбы России. С 2012 по 2014 годы Хасиков представлял Калмыкию в Совете Федерации, а с июня 2017 года работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Бату Хасиков, известный в мире единоборств как Хан Батый, является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу в среднем весе. Свой последний поединок Хасиков провел 28 марта 2014 года. Бату одержал победу над греком Михалисом Замбидисом и сохранил титул чемпиона мира.После этого он ушел с ринга непобежденным и сосредоточился на общественно-политической деятельности. Хасиков возглавил общероссийское общественное движение "За спортивную страну", которое работает на продвижение ценностей здорового образа жизни. Кроме того, Бату Хасиков снялся в нескольких фильмах.Ранее 20 марта 2019 года Путин сменил главу Республики Алтай. В отставку был отправлен 66-летний Александр Бердников. Его место занял Олег Хорохордин.