Репэр Тимати устроил для дочери Алисы веселый День рождения.
Среди приглашенных гостей оказался и Филипп Киркоров со своими чадами – Аллой-Викторией
и Мартином.
Репэр Тимати устроил для дочери Алисы веселый День рождения.
Среди приглашенных гостей оказался и Филипп Киркоров со своими чадами – Аллой-Викторией
и Мартином.
Пока наследники певца
веселились на шикарной детской вечеринке,
тот успел залить в Stories Instagram видео с праздника. В нем
Филипп Киркоров расхвалив "супер-папу" Тимура Юнусова.
Восторг артиста
можно понять, ведь он прекрасно представляет, в какую круглую сумму обходятся
детские торжества. В свою очередь пользователи
соцсети обратить внимание на подобострастное поведение Филиппа Киркорова,
передает .
"Сладкое" видео певца
вызвало насмешки и критику фолловеров. Они напомнили поп-королю, что не так
давно они с рэпером были на ножах и публично оскорбляли друг друга. За конфликтом
звезд следила вся страна.
Напомним, ссора между
Филиппом Киркоровым и Тимати разгорелась после вручения премии Муз-ТВ. Рэперу
не понравилось, как организаторы распределили награды, Филипп Киркоров же посоветовал музыканту не зазнаваться.
В ответ Юнусов обозвал певца "чучелом".
Отметим, что ранее у
артиста возник серьезный конфликт с музыкантом Дидье Маруани. Напомним, в конце 2016 года лидер группы Space и
адвокат Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сбербанка, куда
пришли, чтобы заключить мировое соглашение с и его
представителем из-за конфликта по поводу одной из песен.
обвинил их в вымогательстве, но позднее правоохранительные органы отказались
возбудить уголовное дело в отношении Маруани.