Репэр Тимати устроил для дочери Алисы веселый День рождения. Среди приглашенных гостей оказался и Филипп Киркоров со своими чадами – Аллой-Викторией и Мартином.

Репэр Тимати устроил для дочери Алисы веселый День рождения.Среди приглашенных гостей оказался и Филипп Киркоров со своими чадами – Аллой-Викториейи Мартином.Пока наследники певцавеселились на шикарной детской вечеринке,тот успел залить в Stories Instagram видео с праздника. В немФилипп Киркоров расхвалив "супер-папу" Тимура Юнусова.Восторг артистаможно понять, ведь он прекрасно представляет, в какую круглую сумму обходятсядетские торжества. В свою очередь пользователисоцсети обратить внимание на подобострастное поведение Филиппа Киркорова,передает ."Сладкое" видео певцавызвало насмешки и критику фолловеров. Они напомнили поп-королю, что не такдавно они с рэпером были на ножах и публично оскорбляли друг друга. За конфликтомзвезд следила вся страна.Напомним, ссора междуФилиппом Киркоровым и Тимати разгорелась после вручения премии Муз-ТВ. Рэперуне понравилось, как организаторы распределили награды, Филипп Киркоров же посоветовал музыканту не зазнаваться.В ответ Юнусов обозвал певца "чучелом".Отметим, что ранее уартиста возник серьезный конфликт с музыкантом Дидье Маруани. Напомним, в конце 2016 года лидер группы Space иадвокат Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сбербанка, кудапришли, чтобы заключить мировое соглашение с и егопредставителем из-за конфликта по поводу одной из песен.обвинил их в вымогательстве, но позднее правоохранительные органы отказалисьвозбудить уголовное дело в отношении Маруани.