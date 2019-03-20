Хабаровские спасатели готовятся к отъезду на место схода оползня на Бурее для контроля паводковой обстановки. В Амурском спасательном центре уже провели проверку готовности личного состава и технических средств, сообщает ГТРК Дальневосточная.

Хабаровские спасатели готовятся к отъезду на место схода оползня на Бурее для контроля паводковой обстановки. В Амурском спасательном центре уже провели проверку готовности личного состава и технических средств, сообщает ГТРК "Дальневосточная".В поселок Чекунда направят аэромобильные группировки МЧС. Они возьмут с собой все необходимое снаряжение, технические средства и материальные запасы, для того чтобы существовать в тайге полностью автономно."Присутствие МЧС необходимо прежде всего для мониторинга паводковой ситуации. В случае появления в устье реки заторов, специалисты проведут взрывные работы", — пояснил начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин. Спасатели отправятся в Верхнебуреинский район в первых числах апреля.Напоминм, в декабре прошлого года в 73 километрах от Чекунды из-за оползня обрушились скальные породы. Завал полностью перекрыл русло Буреи и создал затор в водохранилище ГЭС. Работы по ликвидации последствий ЧП заняли более полутора месяцев.