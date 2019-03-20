Российская певица давно мечтает об идеальной фигуре и регулярно занимается спортом. Результатами тренировок Юлия Ковальчук поделилась на странице в Instagram.

Российская певица давно мечтает об идеальной фигуре и регулярно занимается спортом. Результатами тренировок Юлия Ковальчук поделилась на странице в Instagram.На фотографии, опубликованной в микроблоге несколько дней назад, исполнительница позирует перед зеркалом в синем купальном костюме. Звезда призналась, что к такой форме она пришла благодаря "спортивным подругам". Юлия Ковальчук любовалась снимками в их аккаунтах и тоже решила заняться собой."Вот уж воистину один из лучших мотиваторов для девочек – это их спортивные подруги. Насмотрелась тут на некоторых и кинулась качать пресс и ягодицы", – поделилась она. Певица добавила, что занимается спортом дома, и пообещала поделиться с поклонниками подробностями тренировок.Пользователи пришли в восхищение от ее стройного тела и одарили комплиментами. "Идеальная", "Молодец, Юля, так держать!", "Какая вы стройняшка", "Прекрасная форма", – написали комментаторы. Некоторые подписчики заявили, что Юлия Ковальчук является их личным мотиватором. А один юзер отметил, что исполнительница прекрасно выглядит, и предположил, что ребенка родил ее муж Алексей Чумаков: "Мне кажется, вашу дочь рожал Алексей. Красотка".Напомним, недавно жаловалась, что перестала ухаживать за собой во время масленичной недели. Она пожертвовала стройной фигурой ради блинов, которые ей приготовила мама. "Мамины пухлые дрожжевые блины несравнимы ни с чем!", – написала звезда и добавила фотографию, на которой она сидит напротив тарелки с лакомством.