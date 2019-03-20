Один из крупнейших отраслевых семинаров молочной промышленности проходит сегодня на Архангельском молокозаводе. На мероприятие съехались ведущие эксперты со всей страны. Главные темы обсуждения - состояние и перспективы отрасли, автоматизацию производства и безопасность продукции.

Один из крупнейших отраслевых семинаров молочной промышленности проходит сегодня на Архангельском молокозаводе. На мероприятие съехались ведущие эксперты со всей страны. Главные темы обсуждения - состояние и перспективы отрасли, автоматизацию производства и безопасность продукции.Как передает ГТРК "Поморье", участники семинара уже посетили производство, на экскурсии демострировалось новейшее оборудование. В модернизацию завода было вложено более семисот миллионов рублей, что позволило увеличить производительность на сорок процентов. В настоящее время Архангельский молокозавод производит в сутки сто пятьдесят тонн молочной продукции.