Не имея возможности вернуть Крым Петр Порошенко решил отомстить России за Крымский мост. Президент ввел санкции в отношении нескольких сотен российских граждан, так или иначе причастных к строительству грандиозной переправы через Керченский пролив.

Не имея возможности вернуть Крым Петр Порошенко решилотомстить России за Крымский мост. Президент ввел санкции в отношении несколькихсотен российских граждан, так или иначепричастных к строительству грандиозной переправы через Керченский пролив.В новом санкционном списке – физические и юридические лица,которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям противУкраины. Так говорится в указе, подписанном президентом Петром Порошенко.На Украине считают, что 294 компании и 848 граждан участвовалив строительстве Крымского моста, а также организовывали выборы в непризнанныхреспубликах на юго-востоке и были причастны к нападению на украинские катера вноябре прошлого года.Стоит отметить, что под горячую руку Порошенко попали нетолько россияне, но и граждане Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов,Бельгии, Бразилии и Германии. Им досталось за работу в качестве наблюдателей навыборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Голосование Киев посчитал нелегитимнымнесмотря на то, что выборы в республиках предусмотрены минскими соглашениями. Подсанкции, среди прочих, попал итальянский журналист Джульетто Кьеза, не раззаявлявший о своей пророссийской позиции.Среди известных россиян в списке указаны глава "Роснефти"Игорь Сечин, экс-совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, глава"Ростеха" Сергей Чемезов, руководитель ДНР Денис Пушилин, вице-премьер ДмитрийКозак, спикер Госдумы Вячеслав Володин.В качестве ограничительных мер для попавших в новыйсанкционный список предусматриваются блокировка активов, предотвращение выводакапиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию страны.По сути, ничего необычного в очередном пакете антироссийскихсанкций нет. Очевидно, что Москва зеркально ответит на эти ограничительныемеры, которые не несут смысловой нагрузки. Ведь вряд ли итальянский журналистКьеза или замглавы российского правительства Козак имеют какие-то счета на Украинеили собираются посетить эту страну с туристическим визитом.Понятно, что Порошенко пытается угнаться за американскими иевропейскими политиками, которые объявляют о новых санкциях против России чутьли не каждую неделю. Вот и Петр Алексеевич,не зная, какую еще пакость придумать бывшему братскому народу, стремится угодитьсвоим кураторам. Еще бы – скоро выборы, ему никак нельзя ударить в грязь лицоми позволить украинцам считать его слабым президентом.Между тем никакие санкции не помешали России построить тотсамый Крымский мост, который теперь не дает покоя теряющему власть . Атакже возвести в Крыму десятки социальных объектов, решить проблемы с электричеством,обустроить курорты, санатории, лагерь "Артек", которые принимаютсотни тысяч туристов ежемесячно.же, повторяющий мантру об украинском Крыме,продолжает гадить гражданам республики, которых он считает украинцами. Киев полностьюперекрыл подачу воды на полуостров, прекратил поставки электроэнергии, закрылжелезнодорожное сообщение, свернул торговлю.Украинские власти бесятся из-за Крымского моста: то сообщато подрыве его опор дельфинами-диверсантами, то отправят ржавые суда штурмоватьКерченский пролив. А ведь, когда мост строился, в Киеве всерьез говорили, чтозапустить этот объект не получится из-за геологических проблем. Вот уже почтигод автомобильная часть переправы успешно справляется с потоком машин, а вконце этого года по Крымскому мосту пойдут поезда.