Протестующие против компании Конкорд активисты не знают, с какой целью стоят с плакатами, и отгоняют прохожих, которые задают много, по их мнению, вопросов.

Протестующие противкомпании "Конкорд" активисты не знают, с какой целью стоят с плакатами, иотгоняют прохожих, которые задают много, по их мнению, вопросов.Пикеты против компании "Конкорд", организованные соратницейблогера Алексея Навального Любовью Соболь, проходят возле трех московскихшкол, пишет . Активисты держат плакаты с обвинениямив адрес поставщика питания. При этом, как оказалось, не могут ответить напростой вопрос прохожих о том, какое отношение "Конкорд" имеет к заболеваниямдетей в Москве.Это подтверждается видеозаписью, на котороймосквич общается с одной из пикетчиц. Женщина держит плакат "Мы за здоровоепитание без "Конкорда". При этом о деятельности компании она знает лишь то, чтоэто поставщик еды в московские школы.Во время диалога со стороны слышны реплики некоего мужчины,который советует женщине не отвечать на вопросы. Снимающего он называетпровокатором, спрашивает, сколько ему заплатили, и предлагает уйти: "Иди отсюда, дружище!"Автор ролика поясняет, что хотел рассказать о проблеме всвоем блоге, но его удивила неосведомленность демонстрантов. Если бы это были реальныеродители школьников, то наверняка смогли бы в подробностях описать своипретензии. После увиденного можно предположить, что в пикете принимают участиеподставные лица.Ранее в СМИ , что блогер АлексейНавальный и его соратница Любовь Соболь требовалиу руководителя "Конкорда" Евгения Пригожина деньги в обмен напрекращение травли поставщиков питания. Бизнесмен отказался, после чего нападкина его компанию усилились.