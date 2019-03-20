Протестующие против
компании Конкорд активисты не знают, с какой целью стоят с плакатами, и
отгоняют прохожих, которые задают много, по их мнению, вопросов.
Протестующие против
компании "Конкорд" активисты не знают, с какой целью стоят с плакатами, и
отгоняют прохожих, которые задают много, по их мнению, вопросов.
Пикеты против компании "Конкорд", организованные соратницей
блогера Алексея Навального Любовью Соболь, проходят возле трех московских
школ, пишет . Активисты держат плакаты с обвинениями
в адрес поставщика питания. При этом, как оказалось, не могут ответить на
простой вопрос прохожих о том, какое отношение "Конкорд" имеет к заболеваниям
детей в Москве.
Это подтверждается видеозаписью, на которой
москвич общается с одной из пикетчиц. Женщина держит плакат "Мы за здоровое
питание без "Конкорда". При этом о деятельности компании она знает лишь то, что
это поставщик еды в московские школы.
Во время диалога со стороны слышны реплики некоего мужчины,
который советует женщине не отвечать на вопросы. Снимающего он называет
провокатором, спрашивает, сколько ему заплатили, и предлагает уйти: "Иди отсюда, дружище!"
Автор ролика поясняет, что хотел рассказать о проблеме в
своем блоге, но его удивила неосведомленность демонстрантов. Если бы это были реальные
родители школьников, то наверняка смогли бы в подробностях описать свои
претензии. После увиденного можно предположить, что в пикете принимают участие
подставные лица.
Ранее в СМИ , что блогер Алексей
Навальный и его соратница Любовь Соболь требовали
у руководителя "Конкорда" Евгения Пригожина деньги в обмен на
прекращение травли поставщиков питания. Бизнесмен отказался, после чего нападки
на его компанию усилились.