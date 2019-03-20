В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между Салаватом Юлаевым и Автомобилистом из Екатеринбурга. Уфимцы победили 4:2 и счет в серии стал 3:1 в их пользу.

В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Уфимцы победили 4:2 и счет в серии стал 3:1 в их пользу.Начало встречи выдалось очень бурным. На 6 минуте Алексей Семенов реализовал численное преимущество и вывел "Салават" вперед. Через минуту счет стал уже 2:0 после броска Эдуарда Гиматова. Но гости не сдались. Франсис Паре на 10 минуте отыграл одну шайбу. Но на 17 минуте датский легионер уфимцев Филипп Ларсен завершил быструю атаку точным броском – 3:1.Во втором периоде Йонас Кемплайнен воспользовался ошибкой гостей и развил успех 4:1. "Автомобилист" постарался спасти игру, но смог лишь сократить отставание после броска Дениса Бодрова. В итоге победа "Салавата Юлаева" 4:2. Счет в серии вырос до 3:1. Уфимцам осталось сделать один шаг для выхода в финал Восточной конференции. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 22 марта.