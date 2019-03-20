В Австрийских Альпах лавина накрыла группу горнолыжников, решивших попробовать свои силы на маршруте вне трассы. Туристы сняли на видео момент схода снежного пласта.

В Австрийских Альпах лавина накрыла группу горнолыжников, решивших попробовать свои силы на маршруте вне трассы. Туристы сняли на видео момент схода снежного пласта.Инцидент произошел в начале минувшей недели на курорте Санкт-Кристоф-ам-Арльберг. На кадрах видно, как группа лыжников подъезжает к краю склона, после чего трое из них начинают спуск. Спустя секунду мощный пласт снега, на котором стояли туристы, тронулся с места — лавина на глазах набрала силу и сбила с ног людей."Мы не осознавали, что сильно давим на снег. После схода лавины я понятия не имел, кто из моих друзей погребен под снегом, и бросился их искать", — рассказал автор записи.Спасатели быстро отыскали и вытащили из-под белых завалов всех туристов, никто из них не пострадал. Несмотря на то что лавина сошла вне трассы, они были немало удивлены произошедшим, поскольку этот маршрут был популярен среди гостей курорта.