Куйбышевский районный суд Петербурга признал Владимира Барсукова (Кумарина) виновным в создании организованного преступного сообщества (тамбовской ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал Владимира Барсукова (Кумарина) виновным в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.Как передает ТАСС, во время трехчасового оглашения приговора 63-летний Барсуков разгадывал кроссворд. Его адвокат Константин Кузьминых заверил общественность в том, что приговор суда будет обжалован.В ноябре 2009 года Барсуков был приговорен к 14 годам заключения по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге, в марте 2015 года осужден на 15 лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году и получил 23 года заключения.Действовавшая в Петербурге в конце 1990-х — начале 2000-х годов "тамбовская" преступная группа считалась одной из самых влиятельных в России. Ее участники занимались убийствами, в том числе заказными, рэкетом, разбоями и другими тяжкими преступлениями.Перед Фемидой предстали два предполагаемых организатора ОНГ — Барсуков и Вячеслав Дроков. Последний 20 марта 2019 года получил 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.