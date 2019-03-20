В отношениях Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Самая популярная пара шоу Дом-2 на грани развода. Длинноволосая участница заявила, что ей опротивел муж.

В отношениях Ольги Рапунцельи Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Самая популярная пара шоу "Дом-2" на грани развода.Длинноволосая участница заявила, что ей опротивел муж.В Instagram-аккаунте "dom2_reality" появился видеоанонсзавтрашнего выпуска телестройки. В кадре участник шоу "Дом-2" пытаетсяобразумить жену."Ведущих посылаешь. Никого ниво что не ставишь. Ты вот с такой короной сидишь, что тебе все должны, обязаны.Оля! Осядь!" – отчитывал благоверную Дмитренко, пока та укачивала в колыбелидочь Василису.Длинноволосая звезда "Дома-2"долго над ответом не думала, на критику она отреагировала бранью. "После этогомомента… Пошел ты! ****** с моей жизни", – указала мужу на дверь Ольга.Дмитренко такого отношения ксебе не стерпел. Он подошел к благоверной, скрутил ей руки и потащил в гостиную."Я говорю мне больно, что тыделаешь? Ай, локоть сломал. Вот псих, вот псих. Вот ты **** псих", – не унималасьдлинноволосая участница "Дома-2"."Посиди здесь", – промолвилДмитренко, бросил супругу на диван и пошел к дочери. "Что ты за чмо такоередкостное", – кричала ему вслед Рапунцель из .После Дмитрий вернулся к Ольгеи спокойным тоном отметил, что при ребенке материться он ей не позволит. Звездареалити мужа слушать отказалась. Она послала супруга на три буквы изаявила, что он ей противен. "Я с тобой жить не хочу. Ты гнилой человек", -кричала Ольга Рапунцель из уже перед закрытой дверью.