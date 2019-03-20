В отношениях Ольги Рапунцель
и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Самая популярная пара шоу Дом-2 на грани развода.
Длинноволосая участница заявила, что ей опротивел муж.
В отношениях Ольги Рапунцель
и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. Самая популярная пара шоу "Дом-2" на грани развода.
Длинноволосая участница заявила, что ей опротивел муж.
В Instagram-аккаунте "dom2_reality" появился видеоанонс
завтрашнего выпуска телестройки. В кадре участник шоу "Дом-2" пытается
образумить жену.
"Ведущих посылаешь. Никого ни
во что не ставишь. Ты вот с такой короной сидишь, что тебе все должны, обязаны.
Оля! Осядь!" – отчитывал благоверную Дмитренко, пока та укачивала в колыбели
дочь Василису.
Длинноволосая звезда "Дома-2"
долго над ответом не думала, на критику она отреагировала бранью. "После этого
момента… Пошел ты! ****** с моей жизни", – указала мужу на дверь Ольга.
Дмитренко такого отношения к
себе не стерпел. Он подошел к благоверной, скрутил ей руки и потащил в гостиную.
"Я говорю мне больно, что ты
делаешь? Ай, локоть сломал. Вот псих, вот псих. Вот ты **** псих", – не унималась
длинноволосая участница "Дома-2".
"Посиди здесь", – промолвил
Дмитренко, бросил супругу на диван и пошел к дочери. "Что ты за чмо такое
редкостное", – кричала ему вслед Рапунцель из .
После Дмитрий вернулся к Ольге
и спокойным тоном отметил, что при ребенке материться он ей не позволит. Звезда
реалити мужа слушать отказалась. Она послала супруга на три буквы и
заявила, что он ей противен. "Я с тобой жить не хочу. Ты гнилой человек", -
кричала Ольга Рапунцель из уже перед закрытой дверью.