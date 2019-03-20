Журналисты американского глянцевого издания пришли в восхищение от нестандартной внешности Ирины Горбачевой. Материал, посвященный восходящей звезде, появился на официальном сайте журнала Vogue в понедельник, 18 марта.

Журналисты американского глянцевого издания пришли в восхищение от нестандартной внешности Ирины Горбачевой. Материал, посвященный восходящей звезде, появился на официальном сайте журнала Vogue в понедельник, 18 марта.Автор статьи отметила, что Ирина Горбачева считается одной из самых востребованных актрис в России, несмотря на нетипичную внешность. "В ней угадываются мягкие черты героинь работ прерафаэлитов. И в то же время у нее очень решительное выражение лица. Ее рост составляет около 193 сантиметров, из-за чего она выше многих своих мужчин-коллег", – написала журналистка.Горбачева привлекла внимание зарубежных СМИ после того, как в прошлом декабре она опубликовала видеозапись, на которой она запечатлена без волос. Тогда Ирина рассказала, что решилась на этот шаг для себя, а не для новой роли."Это был очень смелый поступок для актрисы, популярной в России, где стандарты красоты являются довольно ограниченными: никаких выбивающихся прядей, безупречно накрашенные губы", – написала автор. Корреспондент отметила, что тогда многие пользователи сравнили артистку с поэтом Владимиром Маяковским.В материале журналист подробно подробно описывает непростое детство , учебу в Театральном институте имени Бориса Щукина и участии в фильме "Аритмия", который принес ей две престижные награды – премии "Ника" и "Золотой орел". Сейчас звезда живет в Лос-Анджелесе, где проводит время с друзьями, учит английский язык, ходит на танцы и работает над новым проектом под названием Masha from Russia, в центре которого – две сестры, которые переехали из России в США."Она интересуется американским кинематографом и даже попросила меня, чтобы я познакомила ее с людьми, которые снимают фильмы в Лос-Анджелесе. Актриса призналась, что очень хочет побывать на съемочной площадке. Она мечтает увидеть, как работают люди, а также получить новый опыт", – заключила журналистка.