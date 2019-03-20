Нынешний тренер Челси Маурицио Сарри может вернуться в Италию в случае своего увольнения из лондонского клуба. В услугах Сарри заинтересована Рома.

Нынешний тренер "Челси" Маурицио Сарри может вернуться в Италию в случае своего увольнения из лондонского клуба. В услугах Сарри заинтересована "Рома".В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона. Велика вероятность того, что руководство "Ромы" пригласит на должность главного тренера Маурицио Сарри. Который в свою очередь чувствует себя неуютно на посту главного тренера "Челси".Сарри не единственный кандидат на пост главного тренера "Ромы". В Риме также рассматривают возможность приглашения тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.