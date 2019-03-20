Премьер Британии Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила о том, что правительство направило ЕС официальный запрос о переносе выхода королевства из сообщества с 29 марта на 30 июня. Мэй проинформировала британский паламент о том, что уже написала об этом главе Евросовета Дональду Туску.

Премьер Британии Тереза Мэй во время выступления в парламенте 20 марта заявила о том, что правительство направило ЕС официальный запрос о переносе выхода королевства из сообщества с 29 марта на 30 июня.Мэй проинформировала британский паламент о том, что уже написала об этом главе Евросовета Дональду Туску.Премьер Британии также добавила, что целью правительства по-прежнему является утверждение в парламенте проекта соглашения с Брюсселем, утвержденного на ноябрьском саммите ЕС. Ранее он дважды отвергнутого Палатой общин.Британский кабинет министров намерен провести третье голосование, несмотря на возражения спикера палаты Джона Беркоу, передает ТАСС.При этом Мэй сказала, что как премьер-министр не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня.В пресс-службе Еврокомиссии, со своей стороны, сообщили, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в ходе которого она просила о переносе Brexit на 30 июня.То, что официальное письмо с соответствующим запросом Британии передано главе Европейского совета Дональду Туску, подтвердил и дипломатический источник в Брюсселе.Согласно статье 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе предусматривает возможность продлить двухгодичный срок, который отводится стране — члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Евросовета.Ранее парламент Британии поддержал предложение правительства о переносе выхода Соединенного Королевства из ЕС на более позднюю дату.