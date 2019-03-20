Известная эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором раскрыла секрет молодости. Видеозапись появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram во вторник, 19 марта.

Известная эстрадная исполнительница разместила ролик, в котором раскрыла секрет молодости. Видеозапись появилась на странице Лолиты Милявской в Instagram во вторник, 19 марта.Звезда отметила, что готовится к съемкам в программе "Пятница с Региной". На записи можно увидеть, как визажисты работают над ее лицом. "Всем хочу показать, как в принципе из взрослой женщины делают "ничего себе", – обратилась к подписчикам певица.Лолита Милявская рассказала, что два года назад она сделала нижнюю подтяжку лица. Другие недостатки внешности певица скрывает за ярким макияжем. "Вот люди, которые делают меня красивой и счастливой, хотя бы на какое-то время", – сказала звезда и показала своих помощниц. "Пока не умылась", – цитирует ее . В конце исполнительница пожелала поклонникам любить себя и свою внешность.Ролик понравился многим пользователям. Они похвалилиза то, что она не боится открыто говорить о своих недостатках. "Вы молодец! Вы всегда говорите только правду!", "Лолита! Ты даешь мне силы и веру! Спасибо, что не врешь нам", "Вы всегда красавица!", "Я горжусь вами! Есть еще звезды, которые благодарят визажистов! Вы классная!", – делились своими мыслями комментаторы.Напомним, 13 марта ушел из жизни бывший гражданский муж певицы Арнольд Спиваковский. Трагическую новость звезда сообщила в Instagram. Они состояли в романтических отношениях в 90-х годах. Бизнесмен поддержал ее после болезненного расставания с Александром Цекало. В сентябре 2017 года Спиваковского обвинили в отмывании денег и связях с преступными группировками.