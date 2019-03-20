Российский ударный вертолет Ми-28НМ Ночной охотник получит на вооружение новую ракету, которая пока скрывается под шифром изделие 305. Дальность ее полета составит около 25 километров.

Российский ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получит на вооружение новую ракету, которая пока скрывается под шифром "изделие 305". Дальность ее полета составит около 25 километров, сообщил агентству ТАСС собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.Новая ракета предназначена для уничтожение боевых машин и укреплений противника. Как поясняют разработчики, сначала "изделие 305" будет двигаться по заложенным перед пуском координатам. На подлете ракета включит собственную систему наведения: обнаружит цель, захватит и атакует. Плюс экипаж Ми-28НМ получит возможность следить за движением боеприпаса через установленную на нем камеру.На сегодняшний день основное ракетное вооружение "Ночного охотника" – комплекс "Атака". Он способен достать цель на расстоянии до 10 километров.Ранее стало известно, что специально для Ми-28НМ создается система помощи экипажу. Она классифицирует цели вокруг вертолета, определит, кому они принадлежат, и подскажет наиболее эффективное оружие для их уничтожения. Человеку-оператору останется только отдать команду на открытие огня.