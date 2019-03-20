Екатерина Андреева много работает и много путешествует. На сей раз ведущая Первого канала отправилась в Дубай, где предстала в неожиданном образе.

Екатерина Андреева много работает и много путешествует. На сей раз ведущая Первого канала отправилась в Дубай, где предстала в неожиданном образе.Екатерина Андреева является одни из знаковых лиц Первого канала. В качестве ведущей она работает на "первой кнопке" много лет, без не сложно представить программу "Время". Несмотря на обилие работы, свободное время Екатерина предпочитает проводить в путешествиях.На сей раз 57-летняя ведущая отправилась в Дубай. Андреева опубликовала фотографию, сделанную на пляже во время заката. "Полутона, полупрозрачность, полуулыбка, полушаг, полувеселость, полусчастье, полутерпенье, полумрак. Вечер... Настроение предзакатное... Кругляш забирает свое тепло... И хочется не крикнуть ему ,а прошептать... остановись, Светило, ты прекрасно ... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Екатерина Андреева.А еще телеведущая опубликовала фотографию, на которой предстала в молодежном образе: тунике и рваных джинсах. Большая дырка украсила колено 57-летней . Завершали образ золотая куртка и сумка через плечо в тон.Многочисленные поклонники пришли в восторг от необычного образа ведущей Первого канала. "Вы переворачиваете мои взгляды на моду для... хочу также молодо выглядеть... Вижу цель иду к ней", "Красоточка!", "Замечательно выглядите, мотивируете нас к прекрасному!😁", "Королева наша!!!❤! – рассыпались в комплиментах подписчики .