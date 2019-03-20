Сегодня утром в Иванове мусоровоз протаранил и проломил стену кирпичного здания. По словам очевидцев, водителя в кабине грузовика не было — многотонная машина без тормозов сама ехала под уклон.

В Иванове мусоровоз протаранил и проломил стену кирпичного здания.Инцидент произошел на территории одного из офисных центров сегодня утром, 20 марта. По словам очевидцев, водителя в кабине грузовика не было — спецтехника без тормозов самостоятельно ехала под уклон.В результате происшествия никто не пострадал. По информации портала IvanovoNews, в ГИБДД инцидент с мусоровозом не регистрировался.