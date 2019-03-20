Елена Ваенга физически не может петь. Вирус поразил голосовые связки известной певицы. Выйти на сцену артистка сможет не раньше, чем через 2 недели.

Елена Ваенга физически не может петь. Вирус поразилголосовые связки известной певицы. Выйти на сцену артистка сможет не раньше,чем через 2 недели.Причиной тяжелого состояния известной российской певицыстал вирус. Артистка сейчас не может петь – ее связки в ужасномсостоянии. Но поклонники не останутся без концертов, даты выступленийпереносятся, успокоил фанатов супруг певицы Роман Садырбаев."Поскольку это живой организм... он подвергаетсявоздействию различных вирусов. Это и произошло – простуда. Если уточнять, тоэто вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки, ониприобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. Аэто в свою очередь делает пение невозможным физически", – приводит словаСадырбаева РИА ФАН.Певице пришлось прервать свой тур, так как потребоваласьконсультация квалифицированного врача. На выздоровление Елены Ваенги, по словамСадырбаева, может потребоваться от 10 до 15 дней – все зависит от интенсивностилечения.Ранее на своей официальной странице в соцсети Instagram объявила об отмене четырех концертов из-за плохого самочувствия. Артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.Директор Александр Дробыш подтвердил,что певица действительно заболела. Она плохо чувствовала себя днем ранее, во время концерта. У артистки были проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять выступление. А ночью исполнительнице стало хуже. Дробыш уточнил, что болезненное состояние серьезно не сказывается на жизни .