Елена Ваенга физически не может петь. Вирус поразил
голосовые связки известной певицы. Выйти на сцену артистка сможет не раньше,
чем через 2 недели.
Елена Ваенга физически не может петь. Вирус поразил
голосовые связки известной певицы. Выйти на сцену артистка сможет не раньше,
чем через 2 недели.
Причиной тяжелого состояния известной российской певицы
стал вирус. Артистка сейчас не может петь – ее связки в ужасном
состоянии. Но поклонники не останутся без концертов, даты выступлений
переносятся, успокоил фанатов супруг певицы Роман Садырбаев.
"Поскольку это живой организм... он подвергается
воздействию различных вирусов. Это и произошло – простуда. Если уточнять, то
это вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки, они
приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А
это в свою очередь делает пение невозможным физически", – приводит слова
Садырбаева РИА ФАН.
Певице пришлось прервать свой тур, так как потребовалась
консультация квалифицированного врача. На выздоровление Елены Ваенги, по словам
Садырбаева, может потребоваться от 10 до 15 дней – все зависит от интенсивности
лечения.
Ранее на своей официальной странице в соцсети Instagram объявила об отмене четырех концертов из-за плохого самочувствия. Артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.
Директор Александр Дробыш подтвердил,что певица действительно заболела. Она плохо чувствовала себя днем ранее, во время концерта. У артистки были проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять выступление. А ночью исполнительнице стало хуже. Дробыш уточнил, что болезненное состояние серьезно не сказывается на жизни .