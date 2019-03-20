В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию. Место происшествия сняли на видео.

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию. Место происшествия сняли на видео.Трагический инцидент произошел в 10:40 утра 20 марта у здания администрации Успенского кладбища. Оба погибших ранее работали здесь смотрителями, но потом перешли на Градское кладбище, а 19 марта зарегистрировали собственную фирму."Смотрю — человек стоит. У одного почему-то была голая спина. И у него пятнышки появились, как в замедленной съёмке — кровь потекла. И мужчина один падает. Все замерли в этот момент, перестали разговаривать. Была полная площадь людей, особенно сотрудников "Мемориала". Потом стрелявший сел в белую машину и уехал", — рассказала 74.ru свидетель произошедшего.К моменту прибытия врачей один из пострадавших — он получил четыре пули — скончался, попытки спасти его напарника успехом не увенчались.На месте происшествия следователи, по предварительным данным, обнаружили девять гильз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".