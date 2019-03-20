20.03.2019

2019-03-20 13:35:57

На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ

На место серьезного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве был направлен вертолет Московского авиационного центра. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.



Инцидент произошел вблизи поворота на Юдановку – там перевернулся автомобиль. В результате, один человек пострадал, его и эвакуировали на вертолете в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные травмы.