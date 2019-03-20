Верховный суд Украины принял к рассмотрению жалобу на незаконность ареста нашего коллеги, главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Дело передано в объединенную кассационную палату. Сам Кирилл назвал это маленькой победой. За решеткой по надуманным обвинениям он уже 309 дней.

Верховный суд Украины принял к рассмотрению жалобу на незаконность ареста нашего коллеги, главреда портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Дело передано в объединенную кассационную палату. Сам Кирилл назвал это маленькой победой. За решеткой по надуманным обвинениям он уже 309 дней. Сегодня поддержать его на заседание приехала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова."Кирилл, что передать родным? — Что передать? Пусть держатся", — из общения Москальковой с Вышинским.Пожелание родным "Пусть держатся" в зале суда едва слышно: камер столько, что щелчки фотоаппаратов заглушают. Кирилл Вышинский — в кабине за стеклом: разговаривать с ним удается через небольшое отверстие. Адвокат добивается, чтобы на время заседания журналиста выпустили и разрешили сесть за стол.Охранника, обнаружившего, что ключ вдруг потерялся и начавшего суетиться, Кирилл успокаивает фразой: "Когда я волнуюсь, тоже все теряю".На втором ряду волнуется отец Кирилла. На заседании присутствует и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова — она специально прилетела из Москвы. Позиция защиты — само задержание журналиста Вышинского — незаконно."Задержание возможно в том случае, если человек застигнут на месте совершения преступления или на него указали как на совершившего или на нем имеются следы преступления. Конечно этих признаков не было и поэтому адвокаты и мы тоже считаем. что это задержание было по своей сути незаконным", — рассказала Москалькова.По статье госизмена Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Он подозревается в поддержке народных республик Донбасса. Во время заседания заходит разговор и о его втором — российском паспорте.Но когда Кириллу дают слово, он расставляет все по местам: "Моя жена — гражданка Российской Федерации, она живет в Москве, и я хотел иметь возможность жить рядом с ней по законам той страны, в которой она живет. Кроме этого каких-либо других секретных мотивов у меня не было".Украинские каналы пристально следят за процессом, демонстрируя кадры камеры, в которой, как они утверждают, содержится Кирилл.Эти фото разместила у себя на странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова: "В камере есть и свет, и постельное белье, и даже телевизор, холодильник и мультиварка".Выяснилось, правда, что в эту камеру Кирилла перевели непосредственно перед заседанием суда — после того, как его адвокат возмутился условиями содержания журналиста."Он переведен был два дня назад из той камеры, где не было света, не было постельного белья в нормальную камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам", — отметила Москалькова.Итог заседания — рассмотрение дела о незаконности задержания Кирилла Вышинского уже передано в объединенную кассационную палату суда. Сам Кирилл назвал это маленькой победой, добавив, что любая коллегия признала бы дело незаконным.