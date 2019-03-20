На территории бывшего завода Электротехмаш в Вологде обнаружили бесхозные бочки с опасными химикатами. В аварийно-спасательной службе сообщили, что почти все вещества - жидкие. Они хранились в пластиковой и металлической таре без каких-либо познавательных знаков.

На территории бывшего завода "Электротехмаш" в Вологде обнаружили бесхозные бочки с опасными химикатами. В аварийно-спасательной службе сообщили, что почти все вещества — жидкие. Они хранились в пластиковой и металлической таре без каких-либо познавательных знаков. Специалисты предполагают, что у химикатов может быть кислотный характер.Об опасной находке уже сообщили экологам. В целях обеспечения безопасности все бочки утилизируют в ближайшее время. В настоящий момент ищут хозяина потенциально опасных веществ. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".Напомним, несколько недель назад на заброшенном заводе уже находили 20 канистр с кислотой.