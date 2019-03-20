Сотрудник автосервиса употребил спиртные напитки на рабочем месте, после чего сел в автомобиль марки «Ленд Ровер» и выехал. Однако мужчина попал в ДТП, после чего решил взять другой автомобиль на работе...

Участковые уполномоченные полиции совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемого в угонах иномарок.В ОМВД России по району Гольяново обратились двое мужчин с заявлениями о пропажах автомобилей марок «Ленд Ровер» и «Митсубиси». Они пояснили, что оставляли свои автомашины в автосервисе на улице Бирюсинка, после чего транспортные средства пропали. Сумма ущерба составила более 580 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Чусовской улице. Им оказался 25-летний сотрудник автосервиса, в котором оставляли свои автомашины потерпевшие.Как установили сотрудники полиции, злоумышленник употребил спиртные напитки на рабочем месте, после чего сел в автомобиль марки «Ленд Ровер» и уехал из автосервиса. Однако мужчина попал в ДТП, после чего решил взять другой автомобиль на работе. Оба автомобиля были обнаружены на Щелковском шоссе.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73