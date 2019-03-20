В западной прессе не утихают слухи о беременности Кейт Миддлтон. Жители Соединенного Королевства выстраиваются в очереди в букмекерские конторы, чтобы сделать ставки.

В западной прессе не утихают слухи о беременности Кейт Миддлтон. Жители Соединенного Королевства выстраиваются в очереди в букмекерские конторы, чтобы сделать ставки.Эксперт Джон Хилл рассказал, что с каждым днем все больше британцев ставят на то, что уже в этом году пресс-служба Букингемского дворца объявит о грядущем пополнении в семье герцога и герцогини Кембриджской. "Нас заваливают ставками на беременность Кейт Миддлтон", – поделился он.Сейчас королевская чета воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Последний появился на свет в апреле прошлого года незадолго до церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Специалисты считают, что герцогиня может последовать примеру Елизаветы II, которая произвела на свет четырех наследников.Недавно сама Кейт Миддлтон подтвердила слухи о четвертом ребенке. Во время встречи с поклонниками в Северной Ирландии она познакомилась с молодым отцом и его пятимесячным сыном. Герцогиня назвала малыша "милым мальчиком". "Когда я на него смотрю, мне снова хочется завести ребенка", – призналась она.Еще один намек жена принца Уильяма сделала в частной беседе с близкими друзьями. Она отметила, что "никогда не говорит никогда", если дело касается еще одной беременности.Но есть и противники этой версии. Они напоминают, что в день празднования Дня святого Патрика журналисты заметили королевскую особу в баре в лондонском районе Ханслоу, где она пила пинту пива, передает Express.co.Недавно британские репортеры обратили внимание, что супруга принца Уильяма стала выглядеть болезненно худой. Они напомнили, что страдает от тяжелого недуга, который обостряется во время каждой беременности. Это заболевание характеризуется тошнотой, обезвоживанием организма и потерей веса. Вполне вероятно, что герцогиня может вновь ждать малыша, передает .