Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана. Этим утром Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана. Этим утром Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. И в знак благодарности Назарбаеву предложил переименовать столицу республики Астану в его честь. Парламент поддержал нового лидера — и теперь город будет называться Нурсултан. Коснулись изменения и высшего кадрового состава.Так сменяется эпоха. Нурсултан Назарбаев — навсегда первый, но больше не единственный президент Казахстана. Экс-председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента согласно Конституции принес присягу и принял регалии главы государства. Свою первую речь в качестве президента Токаев начал со слов благодарности Нурсултану Назарбаеву, а его первым предложением стало переименование столицы Казахстана Астаны в Нурсултан.В своей первой речи в качестве Главы государства Токаев много и эмоционально говорил о заслугах Назарбаева. Именно благодаря усилиям первого президента Казахстану, удалось избежать войн и внутренних междоусобиц. Экономика продолжала поступательно развиваться. А модель общественного мира и согласия, предложенная Назарбаевым, обеспечила стране межнациональное и межконфессиональное единство.Кадровые перестановки коснулись не только главного руководящего поста в Казахстане. Вторым лицом в государстве стала старшая дочь первого президента. Дарига Назарбаева сменила Токаева на посту спикера парламента. Ее кандидатура была поддержана единогласно. Назарбаева пришла в сенат больше двух лет назад и возглавляла комитет по международным делам, обороне и безопасности. Ранее она занимала должности заместителя председателя меджлиса и вице-премьера.Обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев будет исполнять до конца текущего президентского срока, то есть до апреля 2020 года. Высокие шансы занимать президентский пост Токаев имеет и после. Это очень авторитетный политик — один из ближайших соратников Назарбаева. Без всяких сомнений Токаев станет продолжателем курса первого президента.Сам Нурсултан Назарбаев, несмотря на отставку, из большой политики не уходит. Он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и политическую партию Нур-Отан. Также за ним пожизненно сохранится звание — лидера нации.