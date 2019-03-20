Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана. Этим утром Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента.
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана. Этим утром Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. И в знак благодарности Назарбаеву предложил переименовать столицу республики Астану в его честь. Парламент поддержал нового лидера — и теперь город будет называться Нурсултан. Коснулись изменения и высшего кадрового состава.
Так сменяется эпоха. Нурсултан Назарбаев — навсегда первый, но больше не единственный президент Казахстана. Экс-председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента согласно Конституции принес присягу и принял регалии главы государства. Свою первую речь в качестве президента Токаев начал со слов благодарности Нурсултану Назарбаеву, а его первым предложением стало переименование столицы Казахстана Астаны в Нурсултан.
В своей первой речи в качестве Главы государства Токаев много и эмоционально говорил о заслугах Назарбаева. Именно благодаря усилиям первого президента Казахстану, удалось избежать войн и внутренних междоусобиц. Экономика продолжала поступательно развиваться. А модель общественного мира и согласия, предложенная Назарбаевым, обеспечила стране межнациональное и межконфессиональное единство.
Кадровые перестановки коснулись не только главного руководящего поста в Казахстане. Вторым лицом в государстве стала старшая дочь первого президента. Дарига Назарбаева сменила Токаева на посту спикера парламента. Ее кандидатура была поддержана единогласно. Назарбаева пришла в сенат больше двух лет назад и возглавляла комитет по международным делам, обороне и безопасности. Ранее она занимала должности заместителя председателя меджлиса и вице-премьера.
Обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев будет исполнять до конца текущего президентского срока, то есть до апреля 2020 года. Высокие шансы занимать президентский пост Токаев имеет и после. Это очень авторитетный политик — один из ближайших соратников Назарбаева. Без всяких сомнений Токаев станет продолжателем курса первого президента.
Сам Нурсултан Назарбаев, несмотря на отставку, из большой политики не уходит. Он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и политическую партию Нур-Отан. Также за ним пожизненно сохранится звание — лидера нации.