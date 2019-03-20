Президент Украины Петр Порошенко удивил очередным нелепым откровением. Лидер Незалежной увидел в срыве сроков строительства киевского метро руку Кремля. Якобы Москва стоит за многочисленными ложными сообщениями о минировании подземки.
Президент Украины Петр Порошенко удивил очередным нелепым откровением. Лидер Незалежной увидел в срыве сроков строительства киевского метро "руку Кремля". Якобы Москва стоит за многочисленными ложными сообщениями о минировании подземки.
Медленные темпы строительства Киевского метрополитена – не
результат разгильдяйства и коррупции городских властей и подрядчиков, а плоды
"подрывной деятельности" Кремля. С таким бредовым заявлением
Порошенко выступил на презентации участка Сырецко-Печерской линии до жилого
массива Виноградарь на северо-западе столицы.
По мнению украинского лидера, темпы строительства подземки
замедлились из-за сообщений о минировании метрополитена, которые поступали в
разгар беспорядков в Киеве в начале 2014 года. утверждает, что за
анонимными звонками стоял Кремль, который таким образом пытался парализовать
транспорт украинской столицы. Однако Киев, заявил президент, "справился с
агрессией".
За последние пять лет в Киеве не появилось ни одной станции
метро. Последняя на данный момент станция столичной подземки,
"Теремки", была открыта 6 ноября 2013 года, прямо перед началом
массовых протестов на Майдане.
Чем ближе выборы, тем более агрессивные заявления в адрес
Кремля делает Петр Порошенко. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасности
лидер Незалежной пригрозил Москве мощными ракетами, способными поразить цели в
России.
Причины жесткой риторики понятны -
приближаются выборы на Украине – 2019, а рейтинг у главы государства оставляет
желать лучшего. По данным социологов, его поддерживают 15-17% тех, кто
собирается идти на выборы. Таких показателей недостаточно даже для выхода во
второй тур.