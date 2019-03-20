Президент Украины Петр Порошенко удивил очередным нелепым откровением. Лидер Незалежной увидел в срыве сроков строительства киевского метро руку Кремля. Якобы Москва стоит за многочисленными ложными сообщениями о минировании подземки.

Президент Украины Петр Порошенко удивил очередным нелепым откровением. Лидер Незалежной увидел в срыве сроков строительства киевского метро "руку Кремля". Якобы Москва стоит за многочисленными ложными сообщениями о минировании подземки.Медленные темпы строительства Киевского метрополитена – нерезультат разгильдяйства и коррупции городских властей и подрядчиков, а плоды"подрывной деятельности" Кремля. С таким бредовым заявлениемПорошенко выступил на презентации участка Сырецко-Печерской линии до жилогомассива Виноградарь на северо-западе столицы.По мнению украинского лидера, темпы строительства подземкизамедлились из-за сообщений о минировании метрополитена, которые поступали вразгар беспорядков в Киеве в начале 2014 года. утверждает, что заанонимными звонками стоял Кремль, который таким образом пытался парализоватьтранспорт украинской столицы. Однако Киев, заявил президент, "справился сагрессией".За последние пять лет в Киеве не появилось ни одной станцииметро. Последняя на данный момент станция столичной подземки,"Теремки", была открыта 6 ноября 2013 года, прямо перед началоммассовых протестов на Майдане.Чем ближе выборы, тем более агрессивные заявления в адресКремля делает Петр Порошенко. В ходе недавнего заседания Совета нацбезопасностилидер Незалежной пригрозил Москве мощными ракетами, способными поразить цели вРоссии.Причины жесткой риторики понятны -приближаются выборы на Украине – 2019, а рейтинг у главы государства оставляетжелать лучшего. По данным социологов, его поддерживают 15-17% тех, ктособирается идти на выборы. Таких показателей недостаточно даже для выхода вовторой тур.