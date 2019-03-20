В Казахстане депутаты маслихата (горсовета) Астаны на внеочередной сессии 20 марта единогласно поддержали идею нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы страны. При этом они предложили, чтобы название писалось через дефис: Нур-Султан.

В Казахстане депутаты маслихата (горсовета) Астаны на внеочередной сессии 20 марта единогласно поддержали идею нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы страны.Как отметил отметил аким (глава администрации) Астаны Бахыт Султанов, переименование столицы Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева "подчеркнет величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев".По его словам, данный вопрос решается на нескольких уровнях, и акимат "горячо поддерживает идею нового главы государства о переименовании столицы Астаны в Нурсултан". Он предложил депутатам поддержать данную инициативу Токаева "и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы".Депутаты городского маслихата идею поддержали и, со своей стороны, предложили, чтобы официальное название столицы писалось через дефис и звучало как Нур-Султан.Теперь предложение направлено в республиканскую ономастическую комиссию, передает "Интерфакс".Нурсултан — сложносоставное имя, которое с арабского переводится как "нур" — "сияние, свет" и "султан" — "правитель, властный".19 марта лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с 20 марта полномочий президента республики. Полномочия главы государства на оставшийся срок полномочий избранного президента (который истекает в апреле 2020-го) возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. 20 марта он принес присягу президента.