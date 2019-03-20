В прокуратуре Ниццы вновь предъявлены обвинения члену Совета Федерации России Сулейману Керимову. По сообщениям французской прессы российский сенатор посетил судебных следователей и обязался выплатить залог в размере 20 миллионов евро, чтобы оставаться на свободе.

В прокуратуре Ниццы вновь предъявлены обвинения члену Совета Федерации России Сулейману Керимову.По сообщениям французской прессы российский сенатор посетил судебных следователей и обязался выплатить залог в размере 20 миллионов евро, чтобы оставаться на свободе.Керимова обвиняют во Франции в "соучастии в уклонении от уплаты налогов". Речь вновь о покупке недвижимости на Лазурном берегу, которая ранее уже фигурировала в предыдущих обвинениях, которые были сняты с Керимова в июне 2018 года, передает "Интерфакс".Новое дело в отношении Керимова касается вилл на мысе Антиб, в том числе виллы Hier, которую, предположительно, сенатор купил за 127 миллионов евро, а в документах значится сумма в 35 миллионов, пишут французские СМИ.Они также отмечают, что новое обвинение Керимову было предъявлено по запросу министерства финансов Франции.Керимов, со своей стороны, по-прежнему отвергает все обвинения в свой адрес. Аналогичную позицию занимает и швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер — номинальный владелец четырех вилл, указанных в материалах следствия. Его также оставили на свободе под залог.Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года и обвинили в незадекларированных сделках по покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во страну суммы от 500 до 750 миллионов евро.Французские судебные власти согласились оставить российского сенатора на свободе под залог в 5 миллионов евро, но потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда с требованием ужесточить меру пресечения. Под стражу Керимова помещать не стали, но увеличили сумму залога до 40 миллионов евро.Кроме того, ему было запрещено самовольно покидать Лазурный берег, но с разрешения суда Керимов все-таки периодически приезжал в Россию.В июне 2018-го правоохранительные органы сняли с Керимова все обвинения в незадекларированных сделках с недвижимостью на юге Франции, но теперь это дело получило развитие.