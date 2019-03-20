Один сотрудник службы инкассации Московского кредитного банка погиб, двое его коллег получили травмы в результате серьезного ДТП на юго-востоке столицы. Очевидец снял на виде последствия аварии.
Один сотрудник службы инкассации Московского кредитного банка погиб, двое его коллег получили травмы в результате серьезного ДТП на юго-востоке столицы. Очевидец снял на виде последствия аварии.
Дорожный инцидент произошел около 7 часов утра 20 марта возле дома №2 по Угрешской улице. Водитель бронированного фургона Renault выехал на встречную полосу и на скорости врезался в МАЗ, водитель которого к тому моменту практически остановился в надежде избежать столкновения. После удара задымившийся фургон съехал на обочину.
В салоне Renault находились три инкассатора, один из них скончался от полученных травм, остальных госпитализировали.
В настоящее время движение по Угрешской улице затруднено, водителям приходиться объезжать поврежденные машины по трамвайным путям.