Один сотрудник службы инкассации Московского кредитного банка погиб, двое его коллег получили травмы в результате серьезного ДТП на юго-востоке столицы. Очевидец снял на виде последствия аварии.

Один сотрудник службы инкассации Московского кредитного банка погиб, двое его коллег получили травмы в результате серьезного ДТП на юго-востоке столицы. Очевидец снял на виде последствия аварии.Дорожный инцидент произошел около 7 часов утра 20 марта возле дома №2 по Угрешской улице. Водитель бронированного фургона Renault выехал на встречную полосу и на скорости врезался в МАЗ, водитель которого к тому моменту практически остановился в надежде избежать столкновения. После удара задымившийся фургон съехал на обочину.В салоне Renault находились три инкассатора, один из них скончался от полученных травм, остальных госпитализировали.В настоящее время движение по Угрешской улице затруднено, водителям приходиться объезжать поврежденные машины по трамвайным путям.