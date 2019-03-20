Заявление Сергея Шнурова об уходе со сцены не расстроило музыканта и композитора Юрия Лозу. Он уверен, что отряд не заметит потери бойца, а конкуренты только обрадуются освободившемуся месту. Кроме того, многие вообще не верят, что лидер Ленинграда действительно прекратит концертную деятельность.

Заявление Сергея Шнурова об уходе со сцены не расстроило музыканта и композитора Юрия Лозу. Он уверен, что отряд не заметит потери бойца, а конкуренты только обрадуются освободившемуся месту. Кроме того, многие вообще не верят, что лидер "Ленинграда" действительно прекратит концертную деятельность.Свято место пусто не бывает, найдутся новые матершинники,уверен Юрий Лоза. Композитор считает, что в текстах Сергея Шнурова поэзии -ноль. Лоза утверждлает, что с ним согласны многие специалисты."А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Можетпомочиться на первый ряд, может раздеться догола... Счастья полныештаны! Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет", – заявилЛоза в эфире .В свою очередь, музыкальный обозреватель Борис Барабанов,комментируя заявление Шнурова, отметил: скорее всего, группе "Ленинград" требуется пауза.Музыкантам надо отдохнуть, собраться с силами и решить, куда двигаться дальше."Известно, что в 2008 году подобный прецедент имелместо. Тогда тоже казалось, что группа уходит на пике славы. Как оказалось, пикславы был еще впереди. Сейчас "Ленинграду" действительно нужен отдых,они последние 3-4 года достигли всего, чего только возможно артисту в нашейстране", – заявил Барабанов.Критик назвал Сергея Шнурова "Аллой Пугачевой новоговека". Он уверен, что лидер "Ленинграда" не сможет усидеть наместе в силу своей творческой натуры. Шнурова никто не отпустит – а он, в своюочередь, не отпустит своего зрителя."Я уверен, что его никто его не отпустит, а он не отпуститнас. Даже когда закончится прощальный тур, Сергей Шнуров будет в каком-то виденас радовать. Расстраиваться не стоит, а надо дать людям отдохнуть. Он многочем занимается, можно вспомнить его телевизионную деятельность, это человексамого широкого круга интересов, пишет картины. Я думаю, он не сможет сидетьсложа руки, и что-то будет делать. Просто "Ленинград" – уже такая большаяштука, непонятно, что делать дальше, можно лопнуть изнутри. Вероятно, нужноперевести дух и придумать, что делать дальше", – отметил он.Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки "Ленинград"Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, что причиной роспуска группы сталслишком насыщенный гастрольный график. "Думаю, мало, кто обрадуется. Всегдаконец чего-то хорошего вызывает грусть и сожаление", – прокомментировалучастник музыкального коллектива.Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagramопубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что текущий тур коллективастанет последним. Музыкант не стал отвергать возможность того, что в будущемможет вновь собрать группу, но в рифмах изложил причину своего решения – устал."Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, – этот тур будет прощальным, воти сказочке конец", – в стихах написал Шнуров.