Армену Джигарханяну 83 года – возраст солидный. А тут еще и события в личной жизни, случившиеся за последние несколько лет, его серьезно подкосили. Сегодня прославленного актера почти не видн она публике.

Армену Джигарханяну 83 года – возраст солидный. А тут еще и события в личной жизни, случившиеся за последние несколько лет, его серьезно подкосили. Сегодня прославленного актера почти не видн она публике."Я думаю, Армен Борисович находится в очень плохом состоянии и не может ничего комментировать, – рассказала его бывшая жена-пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. – Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия".Сегодня поклонники все чаще задаются вопросом: где Джигарханян? Красавица-пианистка не знает о физическом нахождении актера, зато рассказала, что по документам он все еще числится в ее квартире. Поэтому когда встал вопрос о том, чтобы к Виталине переехал ее новый возлюбленный Прохор Шаляпин, прелестница заявила, что есть серьезное препятствие."Ни для него, ни для меня недопустимо, чтобы он у меня поселился, – на данный момент у меня прописан в квартире Армен Борисович, а мы с Прохором уважительно относимся к нашим бывшим биографиям", – цитирует пианистку журналСовершенно непонятно, почему официально разведенный еще 27 ноября 2017 года Джигарханян не спешит выписывать из квартиры теперь уже бывшей жены, мешая, тем самым, ее новому счастью и обустройству личной жизни. Наверное, освободить жилплощадь помогут только естественные причины...Ну а пока про это не думает – у нее на носу концерт в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. "Мне балладу Шоппена нужно выучить к 28 апреля", – поделилась она ближайшими планами. На этом долгожданном выступлении в день Светлой Пасхи Христовой Виталина обещает и спеть дуэтом с миленком – они уже записали несколько песен, а сейчас Цымбалюк-Романовской берет уроки по вокалу. И вопрос о том "где Джигарханян", ее мало волнует теперь – она, к счастью, больше не должна думать о плюнувшем на нее неблагодарном престарелом актере.