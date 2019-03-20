Заявителю позвонил родственник, находящийся в другой стране, и попросил передать деньги через малознакомую девушку, которая собирается лететь в данную страну...

Сотрудники ОУР ОП «Китай-город» УВД по ЦАО задержали 26-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины, проживающего в столице о факте мошенничества. Он сообщил, что неизвестная в районе станции метро «Китай-город» ввела его в заблуждение и завладела денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов столицы задержали подозреваемую – 26-летнюю девушку, проживающую в Москве. Установлено, что заявителю позвонил родственник, находящийся в другой стране, и попросил передать деньги через малознакомую девушку, которая собирается лететь в данную страну. Но, злоумышленница, получив деньги от заявителя, перестала выходить на связь и скрылась.Отделением дознания ОП «Китай-город» УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60