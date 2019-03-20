На открытой парковке вблизи одного из гипермаркетов к ней подошли две женщины, которые под предлогом «гадания» и «снятия порчи» стали просить за свои услуги денежные средства...

Сотрудниками полиции МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержаны две женщины в возрасте 32 и 49 лет по подозрению в совершении грабежа.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Со слов заявительницы было установлено, что на открытой парковке вблизи одного из гипермаркетов к ней подошли две женщины, которые под предлогом «гадания» и «снятия порчи» стали просить за свои услуги денежные средства. Введя потерпевшую в заблуждение, злоумышленницы выхватили 5-тысячную купюру из ее рук и скрылись на автомобиле марки «Хендай» в неизвестном направлении.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и помощи потерпевшей, успевшей запомнить государственный регистрационный номер автомобиля, на котором скрылись злоумышленницы, сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались две приезжие женщины, неоднократно судимые за аналогичные противоправные деяния. Установлено, что похищенными денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Уважаемые граждане, если вы пострадали от действий данных лиц, просим вас обращаться в дежурную часть УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве либо по телефонам дежурной части (круглосуточно): 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38