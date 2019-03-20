Более 20 лет певец отмечает дни рождения на сцене питерского БКЗ Октябрский, сделав исключение лишь на пятидесятилетие. Вот и восьмой десяток лет он тоже разменял на этой прославленной сцене. Корреспондент Дни.Ру побывал на историческом концерте.

Более 20 лет певец отмечает дни рождения на сцене питерского БКЗ "Октябрский",сделав исключение лишь на пятидесятилетие. Вот и восьмой десяток лет он тоже разменял на этой прославленной сцене. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на историческом концерте.Празднование юбилея Валерия Леонтьева растянулось на полторы недели. Он дал концерт в Москве, где на сцене Кремля с ним появились Лайма Вайкуле, Игорь Крутой, Игорь Николаев и многие другие звезды, а потом три дня пел в Санкт-Петербурге. И выступление в день 70-летия стало эффектной финальной кодой. Хотя зрители шептались: "Неужели он и правда уходит со сцены?.."Кажется, что поклонники в этот день смели все цветы в городе – в букетах и горшках. А подарков – свертков, кульков и коробок – певцу передали на сцену, то в одну машину они явно не поместились.Праздновать 70-летие в добром здравии, работая так же энергично и с самоотдачей, как и 10, и 20, и даже 40 лет назад – такое мало кому под силу. "Не все из тех, кто пел в XX веке, допели до XXI-го", – пошутил исполнитель. И он, конечно, прав, если вспомнит, что среди даже куда более молодых звезд "иных уж нет; а те далече".Оды и панегирики в этот вечер заняли большую часть концерта – приветственные телеграммы от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко и Председателя Государственной думы VII созыва Вячеслава Володина, почетная грамота от и. о. обязанности губератора Санкт-Петербурга Александра Беглова, огромные букеты цветов от Эдиты Пьхи и Филиппа Киркорова... Артист, конечно, заслужил такую любовь и признание.Но главный сюрприз – хотя был еще и устроенный перед залом в честь юбиляра салют – юбиляру преподнесла "хозяйка" БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович. "Я знаю, что вы объявили о прощальном туре, – обратилась она к Валерию Яковлевичу. – Но я решила, не спросясь у вас, на свой риск, объявить, что 19-21 марта 2020 года у вас состоятся концерты в "Октябрьском"."Хозяйка" зала, конечно, ошарашила юбиляра подобным ультиматумом. Но он поспешил превратить все в шутку: "У вас и закончу".Если же говорить серьезно, то всего за на этой намоленной сценевыступал уже более 300 раз – это рекорд среди исполнителей. И ведь зрители не устают от "Дельтаплана", "Пароходов", "Ночного звонка", которым уже не один десяток лет! Впрочем, чтобы не казаться забронозовевшим, Леонтьев для питерских сольников подготовил несколько песен из свежего альбома "Я вернусь..." – "Орел" Любаши, "Ловец удачи" Андрея Касинского.Поклонники, конечно, не верят, что Леонтьев хочет уйти со сцены. И надеются, что он передумает. Благо, что находится в отличной вокальной и физической форме, остается одним из самых востребованных и гастролирующих артистов. А лежание дома в Москве или на даче в Майами – это явно не про него. Да и не сможет он без сцены – они давно породнились.