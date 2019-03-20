Ольга Кабо называет ушедшего из жизни Анатолия Адоскина своим талисманом в театре. Советская и российская актриса тяжело переживает утрату: по ее словам, у нее была особая связь с народным артистом.

Ольга Кабо называет ушедшего из жизни Анатолия Адоскинасвоим талисманом в театре. Советская и российская актриса тяжело переживаетутрату: по ее словам, у нее была "особая связь" с народным артистом.Актриса театра и кино вспоминает АнатолияАдоскина, как удивительного человека и талантливого актера с прекраснымчувством юмора. По словам актрисы, он всегда был за кулисами, поддерживал всехартистов."Мне казалось, что у нас с ним какая-то особая связь,потому что он мне всегда говорил теплые, добрые слова и всегда оченьподдерживал тем, что присутствовал на моей сцене. Когда я делала литературныепостановки по творчеству Ахматовой и Цветаевой, он много о них рассказывал ипогружал меня в атмосферу тех лет, будто бы все происходящее могло иметьотношение ко мне тоже", – рассказала корреспонденту телеканала РЕНТВ.Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. В1948 году он окончил студию при театре им. Моссовета. С 1968 года и до концасвоей жизни Адоскин служил в этом театре. Театрлам запомнились его роли вспектаклях "Глазами Клоуна", "Преступлениеи наказание", "Братья Карамазовы", "Чайка","Вишневый сад".По словам , Адоскин был виртуозным артистом. Он успелпоработать на сцене "Современника" и в "Ленкоме". В киноАдоскин дебютировал в роли Вали Жукова в фильме "Два капитана" в 1955году. Зрители помнят его работы в картинах "Девчата", "БратьяКарамазовы", "Семь стариков и одна девушка". Ольга Кабо называлаАнатолия Адоскина своим талисманом.