Ольга Кабо называет ушедшего из жизни Анатолия Адоскина
своим талисманом в театре. Советская и российская актриса тяжело переживает
утрату: по ее словам, у нее была особая связь с народным артистом.
Ольга Кабо называет ушедшего из жизни Анатолия Адоскина
своим талисманом в театре. Советская и российская актриса тяжело переживает
утрату: по ее словам, у нее была "особая связь" с народным артистом.
Актриса театра и кино вспоминает Анатолия
Адоскина, как удивительного человека и талантливого актера с прекрасным
чувством юмора. По словам актрисы, он всегда был за кулисами, поддерживал всех
артистов.
"Мне казалось, что у нас с ним какая-то особая связь,
потому что он мне всегда говорил теплые, добрые слова и всегда очень
поддерживал тем, что присутствовал на моей сцене. Когда я делала литературные
постановки по творчеству Ахматовой и Цветаевой, он много о них рассказывал и
погружал меня в атмосферу тех лет, будто бы все происходящее могло иметь
отношение ко мне тоже", – рассказала корреспонденту телеканала РЕН
ТВ.
Анатолий Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. В
1948 году он окончил студию при театре им. Моссовета. С 1968 года и до конца
своей жизни Адоскин служил в этом театре. Театрлам запомнились его роли в
спектаклях "Глазами Клоуна", "Преступление
и наказание", "Братья Карамазовы", "Чайка",
"Вишневый сад".
По словам , Адоскин был виртуозным артистом. Он успел
поработать на сцене "Современника" и в "Ленкоме". В кино
Адоскин дебютировал в роли Вали Жукова в фильме "Два капитана" в 1955
году. Зрители помнят его работы в картинах "Девчата", "Братья
Карамазовы", "Семь стариков и одна девушка". Ольга Кабо называла
Анатолия Адоскина своим талисманом.