Около 40 пистолетов, несколько десятков автоматов и винтовок, пара гранатометов, свыше 15 тысяч патронов, 36 килограммов взрывчатки и два самодельных взрывных устройства обнаружили сотрудники ФСБ в тайнике в жилом доме в Подмосковье.

Около 40 пистолетов, несколько десятков автоматов и винтовок, пара гранатометов, свыше 15 тысяч патронов, 36 килограммов взрывчатки и два самодельных взрывных устройства обнаружили сотрудники ФСБ в тайнике в жилом доме в Подмосковье. Богатый арсенал, который принадлежал действовавшей в столице в 90-х и 2000-х годах ОПГ, сняли на видео.На счету банды, как уточнили в СКР, похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий. В настоящее время задержан ряд членов группировки, в том числе два киллера. Ведомство не стало вдаваться в подробности, поскольку расследование находится в активной стадии.На кадрах с места видны многочисленные пистолеты, автоматы и винтовки, причем все в исправном состоянии — оружие было смазано и упаковано в целлофановую пленку Оперативники нашли на "бандитском складе" гранатометы "Муха" и "Шмель", пистолеты-пулеметы "Узи", "Витязь" и "Скорпион", автоматы Калашникова, револьверы, множество глушителей, гранат и запалов к ним. Тут же хранились 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства и свыше 15 тысяч патронов.