Известный актер Станислав Садальский не любит говорить о личной жизни. Ведущий шоу Судьба человека Борис Корчевников попытался выудить у артиста хоть какие-нибудь подробности, однако наткнулся на глухую стену, более того Садальский пригрозил телеведущему.

Известный актер Станислав Садальский не любит говорить оличной жизни. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников попытался выудитьу артиста хоть какие-нибудь подробности, однако наткнулся на глухую стену,более того Садальский пригрозил телеведущему.Известно, что актер был женат единожды. Его супругой былагражданка Финляндии. Женщина подарила Садальскому дочь Пирио. Послепоявления ребенка жена артиста уехала на родину. Супруги не общались много лет,однако развод так и не оформили. Впрограмме "Судьба человека" артист рассказал, что его экс-возлюбленная скончалась."Она умерла в прошлом году. И я ездил в Хельсинки на похороны,хоронил ее. Поминки там устроили, я вошел в комнату, а там одни мои портретыбыли. Мне это было… как-то… не очень комфортно. Я вдовец", – заметил артист.С дочерью артист тоже не общается.Пирионе знаетрусского языка и встречалась с отцом всего дважды. Корчевников попросил Садальскогобольше рассказать об отношениях с дочерью, однако тот категорически отказался.После он все же признался, что из-за неприятногопроисшествия упустил шанс наладить отношения с Пирио. Артист пытался продатьплатиновые серьги с бриллиантами своей бабушки, когда его обворовали."Дочка заканчивала колледж, и я должен был поехать, сказал,что я приеду. У меня денег не было. Я хотел эти серьги продать. Мы пошли в "Метрополь",а я громко разговариваю всегда. И в баре говорю: "Мне серьги продать нужно, ноне знаю кому". И какая-то тетка говорит: "Станислав, мне как раз нужны серьги. Ямогу у вас купить? Я хорошо заплачу", – вспомнил актер в программе "Судьбачеловека".Менять украшение на деньги решили в квартире Садальского. Артистпредложил новой знакомой выпить чаю. Он вскипятил чайник, достал чашки, апосле провалился в забытье. Станислава отравили клофелином. Естественно,бабушкины серьги пропали, на выпускной к наследнице актер так ине попал. "Бойтесь случайных связей", – резюмировал артист.После Корчевников еще раз попытался вывести Садальского наоткровенность. Станислав больше не хотел говорить о дочери. Артист схватилкортик, лежащий перед ним на столе и, изображая кавказский акцент, пригрозилтелеведущему расправой. "Зарэжу. Зарэжу", – с улыбкой кричал Станислав в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".