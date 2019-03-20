В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Задержание подозреваемого сняли на видео.

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Задержание подозреваемого сняли на видео.Инцидент произошел около двух часов дня 18 марта в школе №29. Как именно сотруднику ЧОП удалось завлечь 10-летнюю девочку в свою квартиру на улице Северный Венец, следователи не уточняют. Вернувшись домой, ученица начальных классов, как сообщает издание 73online.ru, сама рассказала родителям, что взрослый мужчина показывал свои гениталии и щупал ее.Злоумышленник попытался скрыться, но утром 20 марта его задержали по месту жительства — открывать входную дверь он отказался. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить срок от 12 до 20 лет лишения свободы.Разбирательство ждет и руководство школы, которое приняло на работу человека с криминальным прошлым — в 2007 году охранник был судим за оборот наркотиков.