Современное духовенство переживает кризис семейных ценностей, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, за последние 10-20 лет динамика сохранения священнических семей изменилась в худшую сторону.

Современное духовенство переживает кризис семейных ценностей. Об этом рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.По его словам, за последние 10-20 лет динамика сохранения священнических семей изменилась в худшую сторону. Патриарх считает, что нужно обучать будущих священников таким образом, "чтобы они выходили из семинарии хотя бы теоретически готовыми к тому, как нужно строить семейные отношения".Как сообщает ТАСС, Предстоятель посетовал, что не всегда архиереи знают, что происходит в священнических семьях, и призвал их к тому, чтобы проблемы священников были в центре их внимания. По его мнению, архиерей не должен вмешиваться в жизнь священнослужителя, но он должен быть "добрым отцом и советчиком", должен быть готов прийти на помощь, если семейная жизнь подвергается испытанию.