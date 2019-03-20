Петр Порошенко, потеряв веру в свой народ, бежит за помощью
в Европу. Президент отправился в Брюссель на закрытую встречу с представителями
Евросоюза.
Петр Порошенко, потеряв веру в свой народ, бежит за помощью
в Европу. Президент отправился в Брюссель на закрытую встречу с представителями
Евросоюза.
Источник в политических структурах ЕС сообщает, что
Порошенко пригласили на закрытый от прессы рабочий ужин. На встрече будут
обсуждаться события в Крыму пятилетней давности.
О чем можно говорить с европейскими политиками, обсуждая
Крым, очевидно: Порошенко будет снова просить их о помощи в деле возвращения
навсегда потерянной территории. В последнее время президент Украины часто говорит
о Крыме и обещает его вернуть сразу же после выборов.
21-22 марта в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. На нем
лидеры стран Старого Света намерены уже в который раз подтвердить солидарность
с Украиной и полную поддержку ее территориальной целостности. На этот раз групповое
заявление политиков будет сделано в связи с пятой годовщиной воссоединения
Крыма с Россией или, как говорят на Западе, незаконной аннексии полуострова.
Эксперты не исключают, что поездка в Брюссель
связана с резким падением его предвыборных рейтингов на фоне стремительно растущей
популярности артиста Владимира Зеленского. Комика уже поддерживают более 30% потенциальных
избирателей, в то время как электорат действующего президента не превышает 15%.
В первую тройку лидеров наряду с Зеленским и входит лидер "Батькивщины"
Юлия Тимошенко.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. Не исключено, что одним туром голосование не обойдется.