Петр Порошенко, потеряв веру в свой народ, бежит за помощью в Европу. Президент отправился в Брюссель на закрытую встречу с представителями Евросоюза.

Петр Порошенко, потеряв веру в свой народ, бежит за помощьюв Европу. Президент отправился в Брюссель на закрытую встречу с представителямиЕвросоюза.Источник в политических структурах ЕС сообщает, чтоПорошенко пригласили на закрытый от прессы рабочий ужин. На встрече будутобсуждаться события в Крыму пятилетней давности.О чем можно говорить с европейскими политиками, обсуждаяКрым, очевидно: Порошенко будет снова просить их о помощи в деле возвращениянавсегда потерянной территории. В последнее время президент Украины часто говорито Крыме и обещает его вернуть сразу же после выборов.21-22 марта в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. На немлидеры стран Старого Света намерены уже в который раз подтвердить солидарностьс Украиной и полную поддержку ее территориальной целостности. На этот раз групповоезаявление политиков будет сделано в связи с пятой годовщиной воссоединенияКрыма с Россией или, как говорят на Западе, незаконной аннексии полуострова.Эксперты не исключают, что поездка в Брюссельсвязана с резким падением его предвыборных рейтингов на фоне стремительно растущейпопулярности артиста Владимира Зеленского. Комика уже поддерживают более 30% потенциальныхизбирателей, в то время как электорат действующего президента не превышает 15%.В первую тройку лидеров наряду с Зеленским и входит лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко.Выборы президента Украины намечены на 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. Не исключено, что одним туром голосование не обойдется.