Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, поставить в столице памятник Нурсултану Назарбаеву и переименовать центральные улицы всех областных городов в его честь.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.Также он предложил поставить в столице памятник Назарбаеву и переименовать центральные улицы всех областных городов в его честь.Кроме того, Токаев удостоил Елбасы (в переводе означает лидер нации – это официальный титул Назарбаева) званиями "Халык Кахарманы" (Народный герой) и "Енбек Ери" (Герой труда). Кроме того, как сообщает РИА Новости, Токаев считает необходимым предоставить Назарбаеву статус почетного сенатора.Новый президент Казахстана заверил, что авторитетное мнение Назарбаева будет оставаться приоритетным при принятии стратегических решений в стране. Он напомнил, что Нурсултан Абишевич является председателем Совета Безопасности, главой партии "Нур Отан", председателем АНК, членом конституционного совета."Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера", — подчеркнул Токаев.Сегодня Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. До этого он занимал пост председателя Сената парламента Казахстана.