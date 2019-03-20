С 2020 года Объединенная судостроительная корпорация планирует выпускать по 2-3 атомных подводных лодки в год. Подобных темпов производства не было даже в Советском Союзе.

С 2020 года "Объединенная судостроительная корпорация" планирует выпускать по 2-3 атомных подводных лодки в год. Подобных темпов производства не было даже в Советском Союзе, рассказал агентству ТАСС глава ОСК Алексей Рахманов.Всего в 2019 году корпорация передаст ВМФ России 19 кораблей.Что касается покупки нового дока взамен утонувшего ПД-50, Рахманов заявил, что его приобретать не планируют. Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" продолжится в одном из перестроенных доков 35-го судоремонтного завода.Директор предприятия "Северная верфь" Игорь Пономарев пояснил, когда флот получит новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". В конце марта, по словам главы завода, начнется второй этап государственных испытаний этого корабля, а военным его отдадут в декабре 2019 года.Также "Северная верфь" обещает в 2019 году достроить и поставить на боевое дежурство корвет "Гремящий" и судно обеспечения "Всеволод Бобров".