Кровавая бойня в уральском поселке Полевской. Четыре трупа
обнаружили полицейские в частном доме. Свидетелями поножовщины стали двое
детей, которых убийцы заперли в подвале.
Кровавая бойня в уральском поселке Полевской. Четыре трупа
обнаружили полицейские в частном доме. Свидетелями поножовщины стали двое
детей, которых убийцы заперли в подвале.
Семейное застолье превратилось в . А начиналось
все мирно – молодая пара пригласила в гости своих родственников. Пришли сестра с
двумя детьми, брат и мама жены.
Однако вскоре разгоряченные алкоголем мужчины повздорили. Хозяин
дома, недолго думая, зарезал своего оппонента. А затем избавился от свидетелей,
хладнокровно убив остальных гостей. Пощадили только детей.
Трупы сбросили в подвал. Туда же – к телам мамы, дяди и
бабушки – скинули и малышей. Позже на огонек заглянул друг семейства, но и он
что-то заподозрил. Пришлось хозяевам и его "устранить". Тело спрятали
в шкафу.
На след убийц, устроивших , полиция вышла лишь спустя месяц. Преступники
при этом не скрывались – как ни в чем не бывало, они жили в своем доме.
Задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель.
По версии следователей, ему активно помогала сожительница.
Пришедших с обыском оперативников шокировали следы . Они обнаружили в подвале еле живых детей в окружении
тел их родителей. Малышей отправили в приют, под надзор врачей, передает
телеграм-канал Life Shot.