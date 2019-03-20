Кровавая бойня в уральском поселке Полевской. Четыре трупа обнаружили полицейские в частном доме. Свидетелями поножовщины стали двое детей, которых убийцы заперли в подвале.

Кровавая бойня в уральском поселке Полевской. Четыре трупаобнаружили полицейские в частном доме. Свидетелями поножовщины стали двоедетей, которых убийцы заперли в подвале.Семейное застолье превратилось в . А начиналосьвсе мирно – молодая пара пригласила в гости своих родственников. Пришли сестра сдвумя детьми, брат и мама жены.Однако вскоре разгоряченные алкоголем мужчины повздорили. Хозяиндома, недолго думая, зарезал своего оппонента. А затем избавился от свидетелей,хладнокровно убив остальных гостей. Пощадили только детей.Трупы сбросили в подвал. Туда же – к телам мамы, дяди ибабушки – скинули и малышей. Позже на огонек заглянул друг семейства, но и ончто-то заподозрил. Пришлось хозяевам и его "устранить". Тело спряталив шкафу.На след убийц, устроивших , полиция вышла лишь спустя месяц. Преступникипри этом не скрывались – как ни в чем не бывало, они жили в своем доме.Задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний местный житель.По версии следователей, ему активно помогала сожительница.Пришедших с обыском оперативников шокировали следы . Они обнаружили в подвале еле живых детей в окружениител их родителей. Малышей отправили в приют, под надзор врачей, передаеттелеграм-канал Life Shot.